Umutlar tükeniyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yapmaya gitti. 28 Aralık sabahı 112’yi arayan Enis G., gece kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla kamp alanından ayrıldığını söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.

ERKEK ARKADAŞI SERBEST KALDI

Yaklaşık 300 kişi, 7 dron ve iz takip köpeği çalışmalara destek veriyor. Bandırma’da tavuk fabrikasında yönetici olduğu öğrenilen Elif Kumal’ı arama çalışmaları, dün 7’nci gününde de devam etti. Gözaltına alınan ve yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edilen Enis G. önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Elif’in ağabeyi İbrahim Kumal ise “6 gündür en ufacık bir haber bile yok. Artık kayıp vakası değil. Cinayet olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yavuz isimli arkadaşlarının Elif’in darp anlarına şahit olduğunu belirten İbrahim Kumal’ın eşi Fatma Kumal, “Elif’i öldürüp bir çukura atıp gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar? Suçlu durumdaki kişi salınmış vaziyette. Arkadaşları ileri derecede darp olduğunu, Elif’in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. Kimse kimseye yardım yataklık etmesin” diye konuştu.