Umutlar tükendi

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), yaz başında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran sabahı, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Bölgedeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı ancak ekipler aramalardan bir sonuç alamadı.

Drone ve İHA’ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Bugüne kadar Korhan Berzeg’e ait hiçbir ize rastlanmadı. 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Berzeg’in evinin önünden 3’üncü kez başlatılan aramalardan da sonuç alınamadı.

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EKİP SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

- Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70’e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı. Berzeg’i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT’a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor. Öte yandan, Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos’ta, Berzeg’in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi.