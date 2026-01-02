×
Umutlar Bülent çobana kaldı

#Artvin#Suat Temel#Kerimullah Azizulla'
Ocak 02, 2026 07:00

Aksu Yaylası’nda meydana gelen çığda 3 çoban kar altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ulaşırken kar altındaki çoban Bülent Gezer için çalışmalar sürüyor.

ARTVİN’de deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Ardanuç ilçesinin Zekeriya köyü Aksu Yaylası’nda önceki gün öğle saatlerinde çığ meydana geldi. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3’ü, kendi imkânlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, kar altında kalan 1’i Afganistan uyruklu 3 çoban için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD’ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 100 personel tarafından sürdürülen çalışmalarda akşama doğru Ardanuç ilçesinde yaşayan besici Suat Temel’in (43) cansız bedenine ulaşıldı, bini aşkın küçükbaş da güvenli bölgeye nakledildi. Temel’in cansız bedeni, bulunduğu alandan alınarak, morga götürüldü. Havanın kararması ve olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

TERMAL KAMERALARLA ARANIYORLAR

Ekipler, çığ altındaki çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla için arama çalışmalarına dün günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Gece etkili olan kar nedeniyle iş makinelerin aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, termal kameralar da kullanıldı. Azizulla’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, Bülent Gezer’i arama çalışmaları sürüyor. Vali Turan Ergün, “1 kilometrelik alanda 100 kişilik arama kurtarma ekibimiz çalışma sürdürüyor” dedi.          

Bölgede kalan küçükbaş hayvanlar güvenli bölgeye tahliye edildi.

