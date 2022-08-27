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‘Umut’ yolculuğu başlamadan bitti

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#İzmir#Göçmen#Çeşme
‘Umut’ yolculuğu başlamadan bitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

İzmir'de, 15-24 Ağustos'taki jandarma operasyonlarında, yasadışı yollarla yurtdışına geçmek isteyen 446 kaçak göçmen, yolculuğa çıkmadan yakalandı.

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Organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

‘Umut’ yolculuğu başlamadan bitti

Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İzmir#Göçmen#Çeşme

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