‘Umut’ yolculuğu başlamadan bitti

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Organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.