‘Umut Tacirleri’ne 7 ilde operasyon

Haberin Devamı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Türkiye’de sığınmacı konumunda olan göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatörlerle anlaşma yaptıklarını, organizatörlerin de deniz yoluyla temin ettikleri motorlu yatlar, sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle yurtdışına gönderildiğini belirledi. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti, Mersin merkez başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’ta eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yaptı. ‘Umut Tacirleri’ adı verilen operasyon kapsamında 7 ilde 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Haberin Devamı

İZMİR’İN 8 İLÇESİNDE BASKIN

İzmir’de de, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik Çiğli, Menemen, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa, Urla ilçelerinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 278 kaçak göçmen yakalanıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Yasadışı geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca geçişlerde kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet, 1 şişme bota el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.