×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Umut tacirleri tarafından tırla getirilip köye bırakıldılar… 1 göçmen soğuktan öldü

Güncelleme Tarihi:

#Göçmen#Afganistan#Umut Tacirleri
Umut tacirleri tarafından tırla getirilip köye bırakıldılar… 1 göçmen soğuktan öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 20:50

DÜZCE’de tırın dorsesinden indirilerek köye bırakılan 28 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Baygın halde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden 1’i hipotermiden (soğuktan) yaşamını yitirirken, 1 göçmenin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Haberin Devamı

 

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kutlu köyü mevkiinde meydana geldi. Bir TIR’ın dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada 2’si baygın halde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Afganistan uyruklu iki kaçak göçmenden N.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğeri ise sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

2'Sİ BAYGIN HALDE 28 GÖÇMEN YAKALANDI

İlk belirlemelere göre hipotermiden yaşamını yitirdiği belirlenen N.A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

26 düzensiz göçmen işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri taşıyan tırın sürücüsü O.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#Afganistan#Umut Tacirleri

BAKMADAN GEÇME!