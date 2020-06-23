MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUmut motosikletiyle yaptığı kazada öldü
GeriGündem Umut motosikletiyle yaptığı kazada öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman) DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Umut motosikletiyle yaptığı kazada öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Bağcı (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman K.'nin kullandığı 01 AAV 429 plakalı otomobil ile Umut Bağcı'nın kullandığı 02 LE 602 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Umut Bağcı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle