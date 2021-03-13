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Haber Giriş: 13.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Umut Can sevinci

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Umut Can sevinci

Mersin Tarsus’ta yaşayan Berivan (26) ile İsmail Esen’in (27) oğulları Umut Can’da (3) karaciğer yetmezliği ortaya çıktı.

Tarsus’ta terzi Tolga Kaya karaciğerini vermek istedi. Hastane, nakil onayı için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Etik Komisyon’a başvurdu. Komisyon, Kaya ile İsmail Esen’in, sorulara çelişkili yanıtlar verdiğini belirterek oybirliğiyle nakli reddetti. Esen çifti, avukat Hadi Dündar’ın imzasını taşıyan dava dilekçesiyle kararın iptali için İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Komisyon kararının somut bilgi ve belgeye dayanmadığına hükmeden mahkeme, kararı iptal etti. Umut Can artık nakil gününü bekliyor.

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