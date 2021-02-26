Umumi vekalet ve vekaletname nedir?

Umumi vekaletname, noter huzurunda imzalanan bir anlaşma ile gerçekleşmektedir. Vekaletnameyi düzenleyen taraflar arasında süre yönünden bir sınırlama yoksa vekaletin süresiz olduğu kabul ediliyor. Buna karşın Yargıtay genel vekaletname süresini on yıl olarak kabul ediyor.

Vekaletin iptali için ilk olarak vekaletin düzenlendiği notere gidilmesi gerekir. Noterden azilname ya da iptal, fesh belgesi alınmalıdır. Noterden alınan azilname ise vekalet veren kişiye gönderilmelidir. Bu belgenin noterden alınabilmesi için ödenmesi gereken belli bir harç miktarı yatırılır.