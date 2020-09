Umudunu kaybetmedi, kanseri yendi

Muğla'da askerlik işlemleri için yapılan sağlık kontrollerinde akciğerlerinde bir sorun tespit edilen 3 çocuk babası, nakliye işçisi Serdal Tan (28) İzmir SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser olduğunu öğrendi. Eşi hamile olduğu için baba olmanın hayalini kurarken kanser hastalığıyla mücadele etmeye başlayan Tan'ın ameliyatı, pandemi nedeniyle yaklaşık 8 ay ertelendi. Umudunu kaybetmeden iyileşeceği günü bekleyen Tan, "Hastalığı öğrenince başımdan aşağı kaynar sular döküldü ve o an benim için her şey değişti. Çünkü eşim hamileydi ve çocuk bekliyorduk. Üzülüp beklemek yerine düşünüp çözüm aramaya başladık. Ailemiz de bu süreçte bizi destekledi. Tedavi için daha önce bir yakınımızı da kapalı yöntem ameliyat ile sağlığına kavuşturan Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan hocamıza gittik. İlk muayenemiz sonrasında ameliyatın şart olduğu; öncesinde ise yaygın enfeksiyon nedeniyle akciğerlerin toparlanması gerektiği söylendi. Pandemi nedeniyle de ameliyatımız uygun şartlar oluşana kadar ertelemek zorunda kaldık. Sonunda geçtiğimiz ağustos ayında başarılı bir ameliyat ile tümör alındı. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah doktorumdan ve tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. İyi ki varlar" dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında herkese maske takmasını öneren Tan, "Sigara içenlere sigarayı bırakmalarını tavsiye ederim. Çünkü sağlıktan daha değerli bir şey yok" diye konuştu.

EŞİ 4 AYLIK HAMİLEYDİ

Üniversitede tanışıp hayatını birleştirdiği Serdal Tan'ın bu zorlu süreçte hep yanında olan eşi Hatice Tan ise hastalığı süresince eşine hep iyi olduğunu hissettirmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"4 aylık hamileydim. Çok korktum. Doğuma girdiğimde bebeğimizi eşimin kucağına almasını istiyordum. Dr. Kenan Bey pandemi döneminde bize ailemiz kadar yakındı. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında neler yapacağımızı bize tek tek gösterdi. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürekli telefon ile arayarak bilgi alışverişinde bulunduk. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde enfeksiyon riskinden dolayı eşim çok fazla yanında duramadı. Bu olay eşimi de beni de çok etkilemişti. Çok şükür bugünlerimize."

ENFEKSİYON VE PANDEMİ ETKİSİ

Hastanın pandemi öncesinde kendilerine başvurduğunu anlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan da ameliyat sonrasında çabuk iyileşebilmesi, yaşam konforu ve estetik sebepler nedeniyle kapalı ameliyatı tercih ettiklerini belirterek şunları anlattı:

"Hastanın bulgularında enfeksiyon tablosu da vardı. Bronkoskopik işlem ile soluk borusundan girerek hastanın akciğerindeki tıkalı olan bölgeyi gördük. Tıkalı bölgeden parçalar alıp hem soluk borusunun açılmasını sağladık hem de teşhis konulması için yeterli parçaları almış olduk. Hastaya ikinci aşamada akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ama ameliyat olabilmesi için akciğerindeki yaygın enfeksiyonun toparlanması gerekiyordu. Akciğerinin sadece hastalıklı bölgesini çıkarmayı planlıyorduk. Bu sürede pandemi ortaya çıktı. Hastanın enfeksiyonunu kontrol altına almak ve pandemi sürecinin nasıl ilerleyeceğini görmek amacıyla bir süre bekledik. Açık ameliyat olarak planladığımız bu ameliyatın kapalı yapılması önemliydi."