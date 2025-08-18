Umudun evi ‘Mucizevi’

Haberin Devamı

KANSER sadece bedeni değil, hayatın tüm dengesini sarsıyor. Özellikle tedavi için büyük şehirlere gelmek zorunda kalan hastalar için konaklama en büyük sorunlardan biri. Türk Kanser Derneği’nin İstanbul Beyoğlu’nda hayata geçirdiği “Mucizevi Konaklama ve Yaşam Merkezi” işte tam bu noktada devreye giriyor. İstanbul dışından gelen maddi imkânı kısıtlı kanser hastaları ve refakatçileri burada ücretsiz konaklayabiliyor.

Kanserle 20 yıl mücadele eden işinsanı Bilger Duruman, Türkiye’nin ilk özel kanser merkezini kurdu, Da Vinci robotunu getirdi. Amerika’daki New Hampshire Üniversitesi, kendisini insanlık adına yaptığı çalışmalardan ötürü “onursal profesörlük” unvanı verdi. Pankreas kanserinden yaşamını yitiren Bilger Duruman, vasiyetinde oğlundan hastaların acısız yaşaması için bir hastane kurmasını istedi. Kurduğu derneğin başkanlığını da oğlu Burak Duruman devraldı.

1964’ten bu yana milyonlarca hastaya ücretsiz hizmet sunan Türk Kanser Derneği’nin “Mucizevi”nin masrafları tamamen bağışlarla karşılanıyor. 50 oda, 100 kişilik kapasiteli butik otel konforundaki Mucizevi’nde hastalara ve refakatçilerine özel hazırlanan odalarda 7/24 yemek, psikolojik destek ve beceri atölyeleriyle bakım sağlanıyor.

‘MUCİZEVİ’ DESTEKLERLE BÜYÜYECEK

BABASININ hayalini gerçekleştiren Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, “Mucizevi” projesinin başka şehirlere de yayılması için çalışmalar yürütüyor. Duruman, “İstanbul’daki Mucizevi bir başlangıç. Aynısını Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi onkoloji hastanelerinin yoğun olduğu illerde de hayata geçirmek istiyoruz. 14 yaşımdan beri çalışıyorum, ama hayatımın en anlamlı işi bu oldu. Artık verme zamanının geldiğini düşündüm. Bu merkezin sürdürülebilir olması için Türkiye’nin dört bir yanından destek bekliyoruz” dedi.

Anadolu’daki birçok hastanın tedaviye ulaşamadığını ifade eden Duruman, “Birçok hasta, hastaneler büyükşehirlerde olduğu için ya tedaviyi reddediyor ya da yarıda bırakıyor. Biz de dedik ki bir mucize olsun. Bu bina böyle doğdu” diye konuştu. Duruman, Anadolu’daki hastalara da şöyle çağrıda bulundu: “‘Burada bir eviniz var’ demek istiyoruz. Halkımıza da diyoruz ki destek olun mucizeleri çoğaltalım.”

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Duruman, erken teşhisin önemine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: “Maalesef halkımız kanser taramalarından çekiniyor. ‘Başımıza gelirse ne yaparız?’ diye düşünüyorlar. Oysa başa geldiğinde çok geç oluyor. Kanser, zamanında müdahale edilirse yüzde 90 oranında tedavi edilebilecek bir hastalık. Taramaların amacı, doğru onkolog ve doğru tedaviyle süreci erken başlatmak.”

MUCİZEVİ’NİN KONUKLARI NE DİYOR

BİZİM İÇİN NİMET

NALAN ERKOCA (Aydın - Didim):

“Yumurtalık kanseriyim. 2019’dan beri eşimle birlikte buraya geliyorum. 28 günde bir kemoterapi alıyorum. Kemoterapi sonrası burada dinlenebiliyorum. Burası bizim için büyük bir nimet. Çok güzel dostluklar edindik. Güler yüzlü çalışanlardan, yemeklerden ve tüm hizmetlerden çok memnunuz.”

O ŞİMDİ MİSAFİR

EMİN ŞENER (Dernek personeli – Hasta):

“2021’den beri dernekte çalışıyordum. 2023 Aralık’ta lösemi teşhisi kondu. Dördüncü evredeydim. Dernek başkanımız hemen destek oldu. İlik nakli olmak gerekiyordu. Kendi dokularım tuttuğu için buna gerek kalmadı. Şimdi tedavim bitmek üzere. Tekrar çalışmaya dönmek istiyorum. Burası ikinci evim gibi oldu.”

