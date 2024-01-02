Umudun bebekleri

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Bakan Göktaş, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde üçüncü bebeği Beril Ece’yi dünyaya getiren Aslı Deveci’yi ziyaret etti. Beril Ece’yi kucağına alarak seven Bakan Göktaş, ardından Hatice Kübra’yı dünyaya getiren Zeynep Cömert’i ziyaret etti. Göktaş, “Bebekler bizim için çok kıymetli. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz” diye konuştu.

NİCE YILLARA TALHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay Defne Devlet Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından “Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek” dedi.