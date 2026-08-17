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Umudun adı: JAK ve SAK

Güncelleme Tarihi:

#JANDARMA Arama Kurtarma#Jandarma Sualtı Arama Ve Kurtarma#JAK
Umudun adı: JAK ve SAK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

JANDARMA Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, son bir ayda 57 kişiyi kurtardı.

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Jandarma Genel Komutanlığı’nın NSosyal hesabından, "Umudun adı, JAK ve SAK" başlığı ile yapılan paylaşımda arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan 1 vatandaşımız ve İngiltere uyruklu 1 şahıs sağ olarak kurtarıldı.

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Ayrıca Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 vatandaşımız da ekiplerimizin çalışmalarıyla sağ olarak kurtarıldı. SAK timlerimiz tarafından müdahale edilen olayda, rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 1 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı."  Paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

 

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#JANDARMA Arama Kurtarma#Jandarma Sualtı Arama Ve Kurtarma#JAK

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