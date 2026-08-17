Güncelleme Tarihi:
Jandarma Genel Komutanlığı’nın NSosyal hesabından, "Umudun adı, JAK ve SAK" başlığı ile yapılan paylaşımda arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan 1 vatandaşımız ve İngiltere uyruklu 1 şahıs sağ olarak kurtarıldı.
Ayrıca Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 vatandaşımız da ekiplerimizin çalışmalarıyla sağ olarak kurtarıldı. SAK timlerimiz tarafından müdahale edilen olayda, rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 1 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." Paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.