“Ülkeyi bu duruma getiren, millete umut olamayan ve son yerel seçimleri kaybeden AK Parti’nin genel seçimlerle artık iktidardan gideceğini herkes biliyordu. Ama, iyi işler yaparak yeniden milletin gönlüne girmeye çalışması gerekenler, tarihimizde görülmemiş bir yola tenezzül ederek 19 Mart 2025’te siyasi rakibine darbe yaptılar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hapse atıldı, partimize kapatma tehdidine varan ağır saldırılar yapıldı.

2025 MÜCADELE YILI OLDU

Biz, demokrasi fikrine inananların partisiyiz. Bu yüzden teslim olmadık, ayağa kalktık. Darbeye karşı demokratik direniş başlattık. 23 Mart’ta 15.5 milyon vatandaşımız sandıklara giderek Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptı. 9 ayda 77 eylem düzenledik. Sadece bu eylemlere sayısı 11 milyonu aşan insanımız katıldı. Ardından başlattığımız imza kampanyasında İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle 25.1 milyon imza toplandı. 2025, AK Parti için ‘darbe’ yılı bizim için ise ‘mücadele’ yılı oldu.

İKTİDAR SANDIK MESAFESİNDE

Biz, yeni yılda da korkuyu değil umudu büyütmeye devam edeceğiz. Kötülüğe, vasata teslim olmayacağız. Milletin safında duracağız. Elbette sorunları anlatacağız, tepkimizi göstereceğiz. Ama bu sorunları nasıl çözeceğimizi de 86 milyona anlatacağız. Çalışkan örgütümüzle, Parti Meclisimizle, Merkez Yönetim Kurulumuzla, milletvekili grubumuzla ve gücümüze güç katan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizle milletin en yakıcı sorunlarına, en yapıcı çözümlerimizle geliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bugün CHP, fikren ve zikren iktidar partisidir. Fiilen iktidar ise bir sandık mesafesi kadar yakındır. Liyakatli kadrolarımızla, disiplinle, ciddiyetle, çözüm projelerimizle biz Türkiye’yi, AK Parti’den çok daha iyi yöneteceğiz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, rövanşizmi reddederek, milletin tüm hak ve özgürlüklerinin teminatı olarak yöneteceğiz. 2026’nın takvim yaprakları, Türkiye’deki büyük değişim için düşecek.”

ÖZEL: SÖZ VERİYORUZ

ÖZEL mesajında “Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak. Düşen çatıyı onaran, güneş girmeyen odaları aydınlatan, sönen ocağı yeniden yakan eller olacağız” dedi: “Bu ülkeye barışı, kardeşliği, huzuru ve refahı getireceğiz. Milletimize söz veriyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, huzur, refah ve adalet getirmesini diliyorum. Bu yılki kayıplarımızı; kardeşim Ferdi Zeyrek’i, evladımız Gülşah Durbay’ı ve önceki Genel Başkanımız Altan Öymen ile acı olaylarda kaybettiğimiz yurttaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

ÖZEL’DEN LİDERLERE YENİ YIL TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve parti liderlerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel ayrıca, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. CHP’den yapılan açıklamaya göre Özel, görüşmelerinde “sağlık, huzur, refah, barış ve adalet dolu bir yıl” temennisinde bulundu.