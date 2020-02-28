Umreye virüs engeli

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı. Umre ziyaretlerinin iptal edilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsolosluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kriz masası kurdu.

DİYANET: HAK KAYBI OLMAZ

Türkiye’den Suudi Arabistan’a giden çok sayıda yolcu, kararın ardından uçaktan indirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Yeni umre kaydı alınmayacaktır. Umre için kayıt yaptıran ve para ödeyenler hak kaybı yaşamayacak.”

'DİN, SAĞLIĞI RİSKE ATMAYI YASAKLAR'

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu: Sanırım böyle bir yasak ilk. Ama tabii ki bu konuda karar verecek olan sağlık otoriteleridir. Hac zamanı da bir kısıtlamaya gidilmesine karar verilirse o zaman hacı adaylarının bu konudaki karara saygıyla riayet etmelerinde yarar var. Dinimiz sağlığı tehlikeye atacak her şeyi yasaklamıştır. Bu hem kendi sağlıkları açısından, hem gidecekleri ülke açısından önemli.”