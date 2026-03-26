Umreye götüreceğiz diye dolandırdılar… Sivas'ta 125 kişi polise başvurdu

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 21:38

 SİVAS'ta N.T. tarafından umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, polis merkezi önünde toplanarak, tepki gösterdi.

Kentte umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve 26 Mart akşamı umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, Üçlerbey Polis Merkezi önünde toplandı. Şikayet dilekçesi veren vatandaşlar, firmaya tepki gösterdi.

'BİR MUHATAP BULAMIYORUZ'

Umre vaadi ile dolandırıldığını söyleyen Hüseyin Canhisar, "Umreye gitmek için yazıldık. Ramazandan önce müracaat etmiştik. Sonra da paralarımızı ödedik. Eşim ve ben toplamda 3 bin dolar ödedik. 26 Mart akşamı uçuş var dediler. Şu an bir muhatap bulamıyoruz. Uçuşumuz ile ilgili bir bilgi vermiyorlar. Karakola şikayet dilekçesi vermek için geldik. Firmanın buradaki acentesi tarafından dolandırıldık. Bizden alınan paralar nerede, belli değil" dedi.

“GİTSEK BİLE UMREMİZİ YAPAMAYACAĞIZ”

Gülümser Canhisar ise "Artık bu son günler. Suudi Arabistan hac dönemi yaklaştığı için umreyi kapatacak. Gitsek bile süremiz eksik olacak. Gitsek bile umremizi yapamayacağız" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, polis ekiplerinin konuyla alakalı gerekli incelemenin yapılacağını söylemesinin ardından dağıldı.

 

