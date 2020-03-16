Umreden karantinaya

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan’a giden 21 bin umrecinin dönüşü için teyakkuza geçmişti. Umreden ilk dönenler evlerinde karantina altına alınmıştı. İl sağlık müdürlükleri, bu kişileri evde takip ediyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da umreden dönenlerin 14 gün ziyaretçi kabul etmemelerini istemişti. Ancak korkulan oldu ve umreden dönen bir vatandaşta koronavirüs tespit edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Hürriyet’e, “Daha önce umreden gelenleri evlerinde karantinaya almayı öneriyorduk. Ancak anlaşılıyor ki sosyal geleneklerimiz buna izin vermedi” dedi.

ÖĞRENCİLER UYANDIRILDI

Bunun üzerine yeni gelenler için Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan öğrenci yurtlarını açmasını istedi. Ankara ve Konya’da toplam 10 bin 330 kişi kapasiteli beş yurt acil olarak açıldı. Gece geç saatlerde, üniversitelere üç haftalık tatilde yurtta kalan öğrencilere haber veren görevliler, odaları boşaltmalarını istedi. Apar topar hazırlanan öğrenciler, Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü. Umre dönüşü Medine’den Ankara’ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, önceki gece Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak apronda ayrı bir bölüme çekilerek sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağa girerek vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Vatandaşlar, daha sonra özel kıyafetli şoförlerin kullandığı otobüslerle Ankara’da Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna taşındı. Polis ekipleri, yurtlara çıkan yolları güvenlik için kapattı. Dönenlerin bir bölümü daha sonra Konya’daki iki yurda götürüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtların öğrencilere hijyenik koşullarda teslim edileceğini belirterek, “5 bin 392 vatandaşımız Ankara’da, yaklaşık 4 bin 900 vatandaşımız da Konya’da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek” dedi.

5 KİŞİ HASTANEDE

Umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, yurtlarda yaklaşık 1800 vatandaşı misafir etmeye başladıkları belirterek, “1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz” dedi. Şahin, umreden dönen ve koronavirüs belirtisi gösteren 5 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını açıkladı

SALGININ SEYRİNE GÖRE ÖNLEM

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, olgu algoritmasına göre sadece belirti gösteren kişilere test yapıldığını kaydetti. Özlü Hürriyet’e şunları söyledi: “Vatandaşlarımız pandemi ilanından önce umreye gitmişlerdi. Zaten artık Suudi Arabistan kapıları kapattı. Vatandaşlarımızı oradan getirdik. Gelen vatandaşları öğrenci yurtlarında misafir etmeye başladık. Biz uyarılarımızı herkese yaptık. Bunu sadece umre diye düşünmeyin. Şu anda yurtdışında turizm amacıyla, toplantı amacıyla bulunan pek çok vatandaş var. Herkes yurda dönecek. Uyarılarımızda ‘Döndüğünüzde kendinizi karantinaya alın, kimseyle temas etmeyin, toplu taşımaya binmeyin’ dedik. Vatandaşın bu uyarılara kulak vermesi gerekir.” Özlü, “Bazı ülkeler sınırlarını tamamen kapattı. Türkiye bu noktaya gelir mi” sorusuna, “Alınacak önlemler salgının seyrine göre değişir, böyle bir noktaya da evrilebilir” diye yanıt verdi.

SAĞLIK BAKANI UYARDI: TAVİZSİZ OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönüşlerle ilgili yaptığı açıklamada “Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım” mesajı verdi. Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz.”

KALIN: TİTİZLİKLE UYGULAYALIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve karantinaya alındıklarını söyledi. Kalın, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.”