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İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü

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Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü
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Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp Corona Virüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 6'ncı günlerini geçiriyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan aile hekiminin yurtta kalan yakınına tansiyon ilaçlarını kargoyla ulaştırdığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya’daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi.

Umreden dönenlerin karantina altında 6'ncı günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Yurtlarda kalanların bazıları, odalarının pencerelerinden dışarı bakarken, bazıları da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri yine pencere kenarlarında muhafaza ediyor.

Aileler tarafından getirilen kıyafet ve giyecekler, görevliler tarafından alınıp yurtta kalanlara teslim ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan aile hekiminin, yurtta kalan yakınına, tansiyon ilaçlarını kargo ile yolladığı öğrenildi.

Umreden dönenlerin karantinada 6ncı günü

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