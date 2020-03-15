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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Umreden dönenler geniş güvenlik önlemleri altında Edremit’e geldi

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Umreden dönenler geniş güvenlik önlemleri altında Edremit’e geldi
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Umreden dönen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi.

Umre ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanında iniş yaptı. Vatandaşların girişi sırasında korona virüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alınırken, Sağlık Bakanlığı, emniyet görevlileri ve Edremit Belediyesi dezenfekte ekibi hazır bulundu. Umreden dönen vatandaşlar giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takip edildi ve sağlık ekipleri tarafından ön muayeneleri yapıldı.

Edremit Belediyesi ekipleri ise vatandaşların valizleri ve temas ettikleri noktaları özel dezenfekte ilaçlar ile temizledi. Umreden dönen vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları ve insanlar ile mecbur olmadıkça fazla bir araya gelmemeleri istendi.

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