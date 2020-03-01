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DHA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Umreden dönen hastada corona virüse rastlanmadı

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Umreden dönen hastada corona virüse rastlanmadı
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Umreden döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastada corona virüse rastlanmadı.

Suudi Arabistan’dan 27 Şubat Perşembe günü umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana’ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip corona virüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.

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