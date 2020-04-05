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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina

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Umreden dönen 337 kişiye, Konya'da 14 gün karantina
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Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişinin, uçakla Konya'ya getirilip, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilmesine başlandı.  

Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir ülkede tutulanlardan 337 kişi, bugün 3 kafile halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i KYK Kız Yurdu'na getirildi. Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda kalacaklar, 14 gün karantinada tutulacak.

Umreden dönen 337 kişiye, Konyada 14 gün karantina
Umreden dönen 337 kişiye, Konyada 14 gün karantina

Umreden dönen 337 kişiye, Konyada 14 gün karantina

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