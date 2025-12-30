×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Umre ibadeti için gittiği Mekke'de hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mekke#Umre#Sakarya
Umre ibadeti için gittiği Mekkede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 14:29

Umre ibadetini yerine getirmek için Sakarya'nın Hendek ilçesinden Mekke'ye giden ve kontrolden çıkan ring otobüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden Abidin Dağköy, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

23 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın Mekke'i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem'i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı.

Umre ibadeti için gittiği Mekkede hayatını kaybetti

Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması neticesinde Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken Emine Dağköy'ün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında Dağköy’ün cenazesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Dağköy, Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Hendek Aile Kabristanlığına defnedildi.

Haberin Devamı

Umre ibadeti için gittiği Mekkede hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mekke#Umre#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!