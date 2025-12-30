Umre ibadeti için gittiği Mekke'de hayatını kaybetti

Haberin Devamı

23 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın Mekke'i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem'i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı.

Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması neticesinde Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken Emine Dağköy'ün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında Dağköy’ün cenazesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Dağköy, Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Hendek Aile Kabristanlığına defnedildi.

