Umre dönüşü testi pozitif çıkan anne ile 5 yaşındaki kızı taburcu oldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oturan ve devlet hastanesinde çalışan, 3 çocuk annesi, hemşire Meryem Kuzucu, minik kızı Teslime ile birlikte şubat ayında umre için Suudi Arabistan'a gitti. İbadetini yaptıktan sonra yurda dönen Kuzucu, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında umreden dönenler için aldığı karantina kararı nedeniyle kızı ile Konya'daki yurda yerleştirildi. Karantinada bulunan 2 bin 200 kişiye, 14 günlük süreyi tamamladıktan sonra evlerine gönderilmeden önce son kez 'Covid-19' testi yapıldı. Meryem Kuzucu ve kızının test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ve kızı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.



TABURCU OLDULAR



Meryem Kuzucu'ya tedavi sürecinde diğer 'Covid-19' hastaları ile benzer yöntem uygulanırken, küçük Teslime'ye de yetişkinlerden farklı tedavi yapıldı. Anne ve kızı, 9 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadıklarını anlatan Meryem Kuzucu, tedavisinin olumlu seyretmesindeki en büyük etkenin moral olduğunu söyledi. Kendisinin şeker ve tansiyon hastası olduğunu hatırlatan Kuzucu, şunları söyledi:



''Kızım ile birlikte 20 gün umrede kaldım. Sonra burada 14 gün yurtta karantinada kaldık. Umrede ve karantina sürecinde ne şeker ne de tansiyon ilaçlarımı kullanmamıştık. Karantina sonunda kızım ve benim, pozitif olduğum belirlendi. 9 gün tedavi oldum. Şu an taburcu olduğum için heyecanlıyım. Bir hemşire olarak burada çalışan hemşire arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle çok güzel ilgilendiler.''



'MORALLERİNİ YÜKSEK TUTSUNLAR'



Bu hastalığın herkesin başına gelebileceğini ve bu süreçte en çok kızı için üzüldüğünü dile getiren Kuzucu, ''Çocuğum adına üzüldüm. Bu onun da bir imtihanı. 5 yaşında. Eğer taburcu olmasaydım ve bana ne yapmak istediğimi sorsalar 'Kızımı eve gönderin, beni istediğiniz kadar bu hastanede tutun' derdim" diye konuştu.



İyileşmesindeki en büyük etkinin moral olduğunu belirten Kuzucu, ''Moral çok önemli. Benim gibi aynı durumda olanlar, morallerini yüksek tutsunlar. O yüzden morallerini yüksek tutup, doktorların verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa bu hastalığın geçeceğine inanıyorum" dedi.



Eve gittikten sonra kızıyla birlikte 14 gün karantinada olacağını da aktaran Meryem Kuzucu, hastanede diyaliz bölümünde çalıştığı için hastalara özenle davrandığını; ancak yaşadığı olayın ardından daha çok özenli davranacağını söyledi.