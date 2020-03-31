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İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan Corona Virüs şüphelileri hastaneye götürüldü

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Umre dönüşü karantinaya alınanlardan Corona Virüs şüphelileri hastaneye götürüldü
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Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden Corona Virüs şüphesi olanlar, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes ayrı odalara alındı. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların pazar gününden itibaren evlerine gönderilmesi planlandı. Ancak aralarında test sonucu pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi.

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan Corona Virüs şüphelileri hastaneye götürüldü
Bugün ise Corona Virüs şüphesi olanların hastaneye götürülerek tedaviye alınması planlandı. Bunun için yurdun önüne 4 belediye otobüsü getirildi. Otobüs şoförlerinin özel kıyafetlerini giydiği görüldü. Yurtta kalanların yakınları da yiyecek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri getirdi. Poşetler, görevliler tarafından alınıp yurtta kalanlara teslim edildi.

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan Corona Virüs şüphelileri hastaneye götürüldü

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