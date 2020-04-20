Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi

Şubat ayı sonlarında umre için Suudi Arabistan'a giden, koronavirüs salgını nedeniyle orada tutulduktan sonra 5 Nisan günü Konya'ya getirilen 362 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Şems-i Tebrizi Kız Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantinanın ardından koronavirüs testleri negatif çıkan 350 kişi, bugün, sosyal mesafe kuralına göre bindirildikleri otobüs ve minibüsle evlerine gönderildi. Bazılarını ise yurt önünden aileleri aldı. Sonuçları pozitif çıkanların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya'da yaşayan Aysun Karamancı ve ablası Münevver Yılmaz da bugün evlerine dönmek için yola çıktı. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Aysun Karamancı, ''Zorlu bir süreçti. Allah'a çok şükür karantina sürecimizi atlattık. Karantinadan memnun kaldık, herhangi bir şikayetimiz yok. Herkes bizlerle çok iyi ilgilendi. Sonuçlarımız negatif çıktığı için sevinçliyiz ve evimize dönüyoruz. Karantina çok önemliydi ve bu süreçte kendimizi, eşimi ve çocuklarımı düşündüm'' dedi.

Karantina sürecini Kuran'ı Kerim okuyarak geçirdiklerini belirten ablası Münevver Yılmaz da şunları söyledi:

''Kuran okuyarak vakit geçirdik. Allah'a çok şükür, herkes memnun. Bize hep sabırlı olun dediler. Biz de hep sabırlı olduk ve çok şükür bugünlere geldik. Allah inşallah en kısa sürede bu hastalığı bizim üzerimizden alır ve rahata kavuşuruz. Belki de bu bizim için imtihandı. Herkesten Allah razı olsun. Sağlımız yerinde olduğu için şükrediyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı ve yakınlarımızı özledik."