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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

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Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte geçen hafta umreden gelen 5 kişinin 14 gün kuralına uymayarak ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı komşuları tarafından polise bildirildi. Polis, sağlık ekipleri eşliğinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin Corona Virüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.

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