Ümraniye'deki vahşette yeni gelişme! Satırla boğazı kesilerek öldürülmüştü: 2 kişi gözaltına alındı

#Ümraniye#Satır#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:52

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan olayın faili olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

