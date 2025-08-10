İstanbul'da bir mahallenin isyanı: Evlerimize hapsolduk, çocuklarımız hastalanıyor

Haberin Devamı

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde yaşayanlar, İBB'ye bağlı asfalt fabrikasının çevrede yarattığı toz ve kirlilik nedeniyle toplanarak eylem yaptı. Fabrikanın ortaya çıkardığı toz ve is nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve hasta olduklarını belirten mahalle sakinleri, yaptıkları şikayetlerin de bir sonuca ulaşmadığını iddia etti.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÇOĞU BURADA ASTIM HASTASI'

Mahalle sakinlerinden Tuncay Erdal, "Ben burada oturmaktayım. Biz buradaki asfalt fabrikasından şikayetçiyiz. Buradaki tozdan, yüksek bir şekilde is, asfalt, mazot kokusundan şikayetçiyiz. Biz burada yaklaşık 30 yıldır bununla karşı karşıyayız. Bu pislikle karşı karşıyayız. Oraya gittiğimizde bize, 'Niye burada ev yaptınız' diye abes bir şey söylüyorlar. Görüyorsunuz ki her yer toz. 3 gün önce yağmur yağdığı için ortalıkta bir temizlenme oldu. Biz yağmur yağsın diye dua ediyoruz. Çocuklarımızın çoğu burada astım hastası. Biz burada nefes alamıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz.

Kadınlarımız devamlı ellerinde bez ile temizlik yapıyor. Başka evlerde bir haftada bir kere temizlik yapılırken, biz de her gün temizlik yapılıyor. Nefes alamıyoruz. Kapıya çıkıp, oturamıyoruz. Gündüz vakti sıcakta camımızı kapatıp da oturmak zorunda kalıyoruz. Bu fabrikayla alakalı gelip yerinde, insanlarla beraber konuşup, dinleyip çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Arabanın halini görüyorsunuz. Biz burada arabaları yıkıyoruz. Ertesi gün tekrar bir daha yıkıyoruz. Su harcamaktan, su faturası vermekten bir hal olduk. Dışımız böyleyken toz içindeyken, içimiz nasıl bilmiyoruz. Ben de astım hastasıyım. Ben burada sokağa çıktığım zaman o zift kokusunu duyduğum zaman nefes alamıyorum, tıkanıyorum. Biz buraya ağaç, çiçek, meyve dikiyoruz. Meyve yarıya kadar oluyor, yarıdan sonra olmuyor. Çiçek, çiçek açmaya kalmıyor solup gidiyor. Bunların olmasının tek sebebi fabrikanın tozu. Bu toz bizi burada mahvediyor" şeklinde konuştu.

‘TOZDAN, DUMANDAN, KOKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ’

Sokağa çıkamadıklarını söyleyen Rukiye Öztürk, "Fabrika sürekli çalışıyor. Özellikle yazları sürekli tozdan, dumandan, kokudan sokağa çıkamıyoruz. Camlarımızı açamıyoruz. Sürekli temizlik yapıyoruz. Çocuklar sokakta oynayıp geldiği zaman eller, üstler başlar hep toz oluyor. Camları açtığımız zaman camların önü ve içerisi çok toz oluyor. Şikayetçiyiz. Çok zaman belediyelere, fabrikaya gidip şikayetimizi dile getirdik ama sonuç alamadık. Burada 30 yıldan beri yaşıyoruz ama hiçbir çözüme ulaşamadık. Yağmur yağdığından sokaklarımız biraz normale döndü. Çatılarımız bembeyaz oluyordu. Ağaçların yaprakları bembeyaz oluyordu. Yeşillik göremiyorduk. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Rahatça ve insanca yaşamak istiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Herkesin hakkı” dedi.

'GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE DİRENDİK AMA SONUÇ ALAMADIK'

Daha önce bu konuda eylem yaptıklarını söyleyen Ümit Açıcı, "Burada asfalt fabrikası yıllardır devam eden faaliyetlerden dolayı faaliyetlerinden dolayı mağduruz. Sürekli olarak toz, koku ve pislik içinde kalıyoruz. Yaz ve kış aylarında camlarımızı açamıyoruz. Evlerin içinde hapsolduk. Çocuklarımız dışarıda özgürce oynayamıyorlar.

Bahçelerimizden, meyvelerimizden faydalanamıyoruz. Fabrika zehir saçıyor. Defalarca fabrikanın önünde mahalleli olarak eylem yaptık. Fakat mahalleli olarak bizi kimse ciddiye almadı. Gerekli kurumlarımızdan rica ediyoruz. Bu pislikten, bu zehirden çocuklarımız ve bizi korusunlar, kurtarsınlar.

Mahalleli olarak fabrika önünde eylem yaptık. Fabrika müdürleri geldiler. Gücümüz yettiğince direndik ama hiçbir sonuç alamadık. Fabrikanın sahipleri ya da fabrikayla ilgili kurumlar bizi ciddiye almıyorlar. Lütfen bizi ciddiye almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.