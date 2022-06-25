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Ümraniye'deki korkunç cinayet kamerada! 21 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan'Ä± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n öldürdüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±

#Istanbul#Ümraniye#Cinayet
Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ãœmraniye'de 3 ay Ã¶nce bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 21 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan Kurt'un katili eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n babasÄ± olduÄŸu tespit edildi. Cinayetle ilgili baba ile eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelinin cinayeti iÅŸlemeye gittiÄŸi anlar bindiÄŸi taksinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan, cinayet anÄ± ise bir baÅŸka gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ÅžÃ¼pheli baba Hasan G. "Nitelikli tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmek" suÃ§undan tutuklandÄ±.

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Ãœmraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen olayda, KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da bir kuyumcuda iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Batuhan Kurt, sabah iÅŸe gitmek iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucu Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakÄ±ndaki bir markete giderek yardÄ±m istedi. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Batuhan Kurt'u Ã§evredeki bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Kurt hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. ÅžÃ¼phelinin cinayeti iÅŸlemeye gittiÄŸi anlar bindiÄŸi taksinin gÃ¼venlik kamerasÄ± kaydedilirken, cinayet anÄ± ise bir baÅŸka gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Ä°KÄ° Ä°LDE OPERASYON YAPILDI

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Batuhan Kurt'un bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski kÄ±z arkadaÅŸÄ± Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduÄŸunu belirledi. Olayla ilgili gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n babasÄ± Hasan G.'nin iÅŸlediÄŸini tespit etti. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in operasyon yapÄ±ldÄ±.

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, SarÄ±yer ve Ãœmraniye ve Sinop TÃ¼rkeli ve AyancÄ±k ilÃ§elerinde yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabalarÄ± Serkan G., Erkan G., MÃ¼ge G., Erdem E. ve Zuhal G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ÅžÃ¼phelileri sorgularÄ± Gayrettepe'deki AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸine getirilen ÅŸÃ¼phelilerden Serkan G., MÃ¼ge G. ve Erdem E. savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Polis soruÅŸturmasÄ± sonucu olayÄ±n faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduÄŸu evin olduÄŸu bÃ¶lgeye gittiÄŸini belirlendi.Â 

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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CÄ°NAYET ANI SANÄ°YE SANÄ°YE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

O anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde sakin bir ÅŸekilde Batuhan Kurt'un karÅŸÄ±sÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yen ÅŸÃ¼phelinin bir anda bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak genci bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheli Hasan G. tutuklanÄ±rken, kÄ±zÄ± Esmanur G., onun annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.

Ãœmraniyedeki korkunÃ§ cinayet kamerada 21 yaÅŸÄ±ndaki BatuhanÄ± eski sevgilisinin babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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#Istanbul#Ümraniye#Cinayet

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