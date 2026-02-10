Ümraniye'de zincirleme kaza: Trafik yoğunluğu oluştu

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:45

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

 

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

