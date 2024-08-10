Ümraniye'de yol verme kavgası! Otomobilin önünü kesip sürücüyü darbettiler

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Olay, 31 Temmuz Çarşamba saat 23.15'te Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım aracındakiler ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışmadan sonra, yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti. Yol bakım aracından inen üç kişi, otomobilin sürücüsünü darbetmeye başladı.

Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.