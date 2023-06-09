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Ümraniye'de yangÄ±na müdahale eden itfaiye eri çatÄ±dan düÅŸtü

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#Ümraniye#Ä°stanbul#YangÄ±n
Ãœmraniyede yangÄ±na mÃ¼dahale eden itfaiye eri Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸtÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 12:20

Ãœmraniye Ä°MES Sanayi Sitesi'nde implant Ã¼retimi yapan iÅŸ yerinde Ã§Ä±kan yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. Ã‡alÄ±ÅŸanlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± atarken, yangÄ±na mÃ¼dahale eden bir itfaiye eri Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±.

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YangÄ±n, Ä°MES Sanayi Sitesi 501. sokakta implant Ã¼retimi yapan bir iÅŸ yerinde saat 10.15 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen nedenle Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek paniÄŸe neden oldu. Ä°ÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± atarken, ihbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.

Ãœmraniyede yangÄ±na mÃ¼dahale eden itfaiye eri Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°tfaiye ekipleri alevlere mÃ¼dahale ederken, bir itfaiye eri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±. YaralÄ± , arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan ambulansa taÅŸÄ±narak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ãœmraniyede yangÄ±na mÃ¼dahale eden itfaiye eri Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸtÃ¼

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YangÄ±nÄ± gÃ¶ren kiÅŸi "DiÅŸ implantÄ± yapan bir iÅŸ yeri. Kaynak yaparken taÅŸlamadan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. YangÄ±nda Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸen bir itfaiye eri yaralandÄ±, baÅŸka yaralÄ± yok" dedi. YangÄ±nda iÅŸ yerinde hasar oluÅŸurken , yÃ¼kselen alevler Ã§evredeki vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ãœmraniyede yangÄ±na mÃ¼dahale eden itfaiye eri Ã§atÄ±dan dÃ¼ÅŸtÃ¼

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#Ümraniye#Ä°stanbul#YangÄ±n

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