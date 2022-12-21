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Ümraniye'de yangın! İtfaiye ekipleri olay yerinde

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#Ümraniye#İstanbul#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 11:26

ÜMRANİYE'de hurda demir ve plastiklerin olduğu tek katlı depoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Söndürme çalışmaları sırasında polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Şerif Ali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta bulunan tek katlı hurda demir ve plastiklerin olduğu depoda saat 10.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, yoğun duman çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Dudullu ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevredekileri uzaklaştırdı. Yangın çıkan depodaki ve bitişiğindeki depoda bulunan 2 köpek yangın yerinden uzaklaştırıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Görgü tanıkları depoda yaşanan patlamadan sonra yangın çıktığını iddia etti. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında polis ile vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. İtfaiyenin su ve köpükle müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, polisin soruşturması devam diyor. Depodaki yangın drone ile havadan görüntülendi.

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Ümraniyede yangın İtfaiye ekipleri olay yerinde

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#Ümraniye#İstanbul#Yangın

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