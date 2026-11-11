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Ümraniye'de vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#Trafik Kazası#Şile Bağlantı Yolu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 10:03

Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi Şile bağlantı yolunda şantiye alanındaki vinç devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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Ümraniye'de metro hattı çalışma alanındaki vinç bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ümraniyede vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı
Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz bilinmeyen nedenden vinç devrildi. Devrilen vinç üst geçit bariyerlerine sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Trafikte kısa süreli yoğunluğa neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ümraniyede vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı

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#Ümraniye#Trafik Kazası#Şile Bağlantı Yolu

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