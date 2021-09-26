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Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda motosiklet alev alev yandı

#TEM#Ümraniye#Trafik
Ümraniyede TEM Otoyolunda motosiklet alev alev yandı

ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu üzerinde motosiklet alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü.

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Mustafa ESEN / İSTANBUL, (DHA) - TEM Otoyolu'nda Ankara istikametindeki motosiklet, Çakmak Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otoyolun ortasında alev alev yanan motosiklet trafiği bir süre olumsuz etkiledi.

Motosikleti saran alevler, olay yerine gelen Kavacık İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile birlikte TEM Otoyolu'nun trafiği tekrar normal seyrine döndü. Otoyoldaki yangın ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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#TEM#Ümraniye#Trafik