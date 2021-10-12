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Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmeleyen 3 kişi gözaltına alındı

#İstanbul#Trafik#Kavga
Ümraniyede tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmeleyen 3 kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de trafikte kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeleyen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

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Olay, geçen pazar akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen grup, kavga ettikleri sürücünün otomobiline tekmeler atarak, onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobile zarar veren ve sürücü B.T.'yi darbettiği belirlenen S.Ş., A.K. ve Y.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kavganın sürücü B.T.'nin ters istikametten gelen otomobil sürücüsünü uyarması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin, "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler S.Ş. A.K. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Trafik#Kavga