Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

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İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Ümraniye’de uzun saatler süren su kesintisi yaşanacak. Planlı kesinti programına göre, çalışmanın tahmini olarak 25.10.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



İski’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi adresinden yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi.