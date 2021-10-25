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Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi programı

#Su Kesintisi#Planlı Su Kesintisi#İski
Ümraniyede sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi programı

İSKİ’nin su kesintisi programına göre, Ümraniye’de su kesintisi yaşanacak. Yayınlanan su kesintisi programına göre, 15:59'da başlayan su kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunan vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saate odaklandı. Peki, Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'nin 25 Ekim tarihli programına göre, su kesintisinin sona ereceği saat...

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İSKİ planlı su kesintisi programını paylaştı. Günlük kesinti programına göre, bugün Ümraniye’de uzun saatler süren su kesintisi yaşanacak. Planlı kesinti programına göre, çalışmanın tahmini olarak 25.10.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İski’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi adresinden yapılan açıklamada “Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.” Denildi. 

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#Su Kesintisi#Planlı Su Kesintisi#İski

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