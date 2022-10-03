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Ümraniye’de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik hastanede öldü

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#İstanbul#Ümraniye#Cenk Çelik
Ümraniye’de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik hastanede öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:06

İstanbul Ümraniye'de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Adli Tıp Kurumu'ndan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt’e götürdü.

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Ümraniye Atatürk Mahallesi, Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı. Edinilen bilgiye göre, Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

 

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#İstanbul#Ümraniye#Cenk Çelik

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