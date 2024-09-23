Ümraniye'de silahlı saldırıda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu... Saldırgan tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi

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Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Y.E.Ç. bu sırada polise direndi. Yaşanan arbedede polisin silahını alan Y.E.Ç., polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı. Y.E.Ç.'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Y.E.Ç.

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POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerindeki boş kovanlar tek tek belirlenerek incelendi.

POŞET GİYDİRİLEN SALDIRGANI, İKİ KADIN POLİS HAYVAN DURUM İZLEME ARACINA GÖTÜRDÜ

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır.

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Şeyda Yılmaz (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir.

Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'Kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Poliste yapılan sorgulamada şüphelinin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Şüphelinin poliste daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 uyuşturucu ve ticareti, 8 uyuşturucu madde kullanmak, 2 kasten yaralama, 1 cinsel taciz, 2 yağma, 1 gasp, 2 çocuğa cinsel istismar, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 ruhsatsız silah, 2 mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SALDIRGANIN ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Saldırı anı güvenlik ve cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Başka bir açıdan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise, saldırganın elindeki silahla ateş ettiği anlar görülüyor. Art arda ateş eden saldırgan daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralanmıştır.

Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun."

“5 GÜNLÜK BİR İZNE GELECEKTİ AMA NASİP OLMADI”

Sivas'ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.

Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı.

MEMLEKETİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit polis memuru Yılmaz, baba ocağı Sivas'ta bugün Merkez Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.