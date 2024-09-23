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Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

Güncelleme Tarihi:

#Şeyda Yılmaz#Sivas#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 17:08

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurulan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin tabutunu sarılıp öpen Semih Yılmaz, “İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas’ı” diyerek gözyaşı döktü.

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Şehit Şeyda Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından, memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Yılmaz için ikindi namazı sonrası Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

Namaza Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, babası Mehmet ve annesi Nurgül Yağlı, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

‘İZİN ALDIK GELECEKTİK, VATAN SAĞ OLSUN’

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Semih Yılmaz üniforması ile gelerek şehit eşinin tabutuna sarıldı. Eşinin tabutunu öperek başını koyan Yılmaz, uzun süre gözyaşı döktü.

Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

Semih Yılmaz eşinin tabutuna sarılarak, “İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas’ı” diyerek ağladı. Şehidin annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı da kızlarının tabutunu ve fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yılmaz’ın cenazesi Polis Şehitliği’nde gözyaşları ile toprağa verildi.

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Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

9 AY ÖNCE POLİS OLMUŞTU

Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 9 ay önce mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıl önce meslektaşı Semih Yılmaz ile evlenen Şeyda Yılmaz’ın eş durumundan İstanbul’a tayin olduğu bildirildi.

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Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

Ümraniyede şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketinde toprağa verildi... Eşinin sözleri yürekleri dağladı

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#Şeyda Yılmaz#Sivas#Polis

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