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Ümraniye'de scooter kullanan İlkay Akkaya hayatını kaybetti! Öldüren ihmali anlattı

#İstanbul#Ümraniye#Scooter
Ümraniyede scooter kullanan İlkay Akkaya hayatını kaybetti Öldüren ihmali anlattı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, İETT otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö.'nün ilk ifadesinde "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi. R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü R.Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İETT şoförü M.Y. ve hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hafif ticari aracın sürücüsü R.Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.

KAZAYI ANLATTILAR

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Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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#İstanbul#Ümraniye#Scooter

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