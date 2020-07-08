Ümraniye'de polistan kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Olay Şerifali Mahallesi Adil Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis, M. G.(29)'nin kullandığı 34 DAD 558 plakalı otomobili, Turgut Özal Bulvarı'ndaki polis denetleme noktasında durdurmak istedi. M.G. otomobili, polisin üzerine sürerek denetleme noktasından kaçtı. Polis ekiplerini kovaladığı otomobil Şerifali Mahallesi Adil Sokak'a geldiğinde başka bir olay için bekleyen polis ekiplerini görünce panikledi. Peşinden gelen polis arabasının sıkıştırmasıyla birlikte park halindeki bir otomobile vurarak durdu.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Polis ekipleri kaçan otomobil içindeki 3 kişiyi indirerek üst araması yaptı. 114 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücü M. G.'nin ehliyetine 2 yıl el konulurken M.G. İfadesi alınmak üzere Çakmak Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobili ise çekici ile otoparka çekildi.