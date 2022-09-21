Ümraniye'de polise bıçakla saldırınca vurulan sürücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Olay, dün saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç(35) ve yanındaki kardeşi Adem Genç duruma tepki gösterdi. Öfkelenen iki kardeş otomobillerini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine engel oldu. Adem Genç polisi yere düşürünce polislerde Genç'e müdahale etti. Bu sırada Yavuz Genç elindeki bıçakla polislerin üzerine koşarak saldırdı. Polis ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yavuz Genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişi ise gözaltına alındı. Genç'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Adli Tıp Kurumu'nda teslim almaya gelen amca Cemal Genç şikayetçi olduklarını belirtti

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Amca Cemal Genç, "Konu sadece bir aracın muayenesi bunlar genç çocuklar. Teskin edilebilirlerdi, bu çocuklar kontrol altına alınabilirlerdi. Biz davacıyız. Devlet yetkililerin de konun üzerine gitmesini istiyoruz. Orada çocuk muayene yaptırırız demiş. Evime gidiyorum diyor o şekilde tartışma çıkıyor" dedi.

Adem Genç'in evli olduğu ve en büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğu olduğu öğrenildi.