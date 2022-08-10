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Ümraniye'de peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul
Ümraniyede peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 13:47

Ümraniye uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 kilogram 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ümraniye’de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, ihbarda bahsi geçen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan operasyonlarda buzdolabının içinde ve bir aracın gizli bölmelerinde toplam 72 kilo 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniyede peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi


Öte yandan 1 Ağustos’tan bu yana yapılan operasyonlarda 104 kilo 899 gram uyuşturucu, 801 bin 519 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 81 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 94’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ümraniyede peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul

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