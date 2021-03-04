MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜmraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
GeriGündem Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi, Papatya sokak üzerinde dün öğle saatlerinde sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FM 870 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etse de başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi