Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
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Ümraniye'de panik! İşçiyi kurtarmak için seferber oldular
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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