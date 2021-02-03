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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Ümraniye'de panik! İşçiyi kurtarmak için seferber oldular

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Ümraniye'de panik! İşçiyi kurtarmak için seferber oldular
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ümraniyede panik İşçiyi kurtarmak için seferber oldular

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