Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte hızla ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ümit Gül yerde yatan motosikletinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Motosikletlinin yakınları olay yerine koşarken yaralı Turanoğlu’na ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ayakları kırılan motosikletli ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı motosikletinin kask kamerasına yansıdı.



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"MOTORUN UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Otomobil sürücüsü Ümit Gül, "Görmedim, zaten çarpınca farkettim sadece. Orta şeritte gidiyordum ben. Aynadan motorun uçtuğunu gördüm o kadar" dedi.