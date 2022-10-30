Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Ümraniyede otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 12:49

Ümraniye TEM Otoyolu’nda ilerleyen motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte hızla ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı.

Ümraniyede otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ümit Gül yerde yatan motosikletinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Motosikletlinin yakınları olay yerine koşarken yaralı Turanoğlu’na ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ayakları kırılan motosikletli ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı motosikletinin kask kamerasına yansıdı.

Ümraniyede otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Haberin Devamı

"MOTORUN UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Otomobil sürücüsü Ümit Gül, "Görmedim, zaten çarpınca farkettim sadece. Orta şeritte gidiyordum ben. Aynadan motorun uçtuğunu gördüm o kadar" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde