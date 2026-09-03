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Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye Kazası#Trafik Kazası#Mehmet A.
Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 02:57

Ümraniye’de şarampole devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet A., hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 MHZ 207 plakalı otomobil, şarampole devrilip ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

 

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#Ümraniye Kazası#Trafik Kazası#Mehmet A.

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