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Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Ümraniye'de otluk alandaki yangına helikopterle müdahale

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Ümraniye'de otluk alandaki yangına helikopterle müdahale
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ÜMRANİYE'de bir gecekonduda çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yangına helikopterle de müdahale edildi

Yangın saat 13.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Muşmula Caddesi'nde çıktı. Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Alevler gecekondunun yanındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevkedildi.

Ekipler yangının ormanlık alana ulaşmaması için büyük çaba sarf etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti. Aynı saatlerde Aydos ormanında çıkan yangına müdahale eden katılan söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Söndürme helikopterinin yardımıyla otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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