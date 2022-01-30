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Ümraniye'de otel odasında dehşet

#Ümraniye#İstanbul#Otel

İstanbul Ümraniye'de bir otel odasında Kırgızistan uyruklu Perizat T. (28) boynu kesilmiş yaralı halde bulundu. Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Kadının boynunu kırık cam parçasıyla kestiği öne sürülen Kadir T. (40) gözaltına alındı. Kadir T., savcılık ifadesinde Perizat T.'nin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Savcılık ifadesinin ardından Kadir T.'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs" etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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Olay 17 Ocak günü saat 01.45 sıralarında Ümraniye'deki bir otelde meydana geldi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kırgızistan uyruklu Perizat T.'nin bulunduğu otele gitti. Olay nedeniyle çok fazla kan kaybeden ve otel görevlilerinin ilk yardım uyguladığı Perizat T. polis ekiplerine "Bunu bana Kadir T. yaptı, ölmek istemiyorum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri o sırada otelde bulunan Kadir T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Perizat T. ise hastaneye kaldırıldı.

BOĞAZ BÖLGESİNİ KESTİĞİNİ SÖYLEDİ

'Şikayetçi' sıfatıyla ifade veren Perizat T. şüpheli Kadir T.'nin erkek arkadaşı olduğunu, kendisini 3 aydır tanıdığını söyledi. Boğazında kesikler olması nedeniyle zor konuşabildiğini belirten Perizat T., Kadir T.'nin kendisiyle evlenmek istediğini daha önce pasaportunu alıp kendisine geri vermediğini iddia etti. Evlenme isteğini kabul etmemesi nedeniyle aralarında sık sık tartışma çıktığını kaydeden Perizat T. otele gittiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve banyo yaptığı sırada ise Kadir T.'nin kafasına vurarak kırılan cam şişesiyle boğaz bölgesini de kestiğini söyledi.

Ümraniyede otel odasında dehşet

KADININ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

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Şüpheli Kadir T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli Kadir T.'nin Perizat T. ile otelde buluştuklarını söyledi. Perizat T.nin alkollü olduğunu ve kendisine 'Beni aldattın' diyerek tokat attığını öne süren Kadir T. tartışma yaşadıklarını iddia ettii.

Kadir T. tartışma bitmesinin ardından Perizat T.'nin bira bardağıyla duşa girdiğini, bardak kırılma sesi duyduğunu, içeri girdiğinde Perizat T.'nin intihar etmeye çalıştığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Kadir T. ifadesinde "Ben engel olmaya çalıştım. Hatta bu esnada benim elimde de kesikler oldu.

Onu korumak amaçlı banyodan dışarı çıkartmaya çalıştım. Bu esnada kız arkadaşım kafasını duvara çarptı. Ben elimdeki kesik sebebiyle akan kanı durdurmaya çalışırken onun salonda bulunan bira şişesine yöneldiğini ve kırdığını gördüm. Bu bira şişesinin parçasıyla yine kendine zarar vermeye devam etti.

Ben engel oldum. O da odanın çıkış kapısına yöneldi, 'Kimse yok mu ben bu adamdan nefret ediyorum. Biri gelsin' dedi' ifadelerini kullandı. Kadir T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira attığını iddia ettiği Perizat T.'den şikayetçi oldu.

Ümraniyede otel odasında dehşet
SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

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Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Kadir T.'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savcılıktaki ifadelerini tekrar eden şüpheli Kadir T. ise yurt dışına çıkmamak ve Perizat T'ye belli bir mesafeye kadar yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

OTELE GİRİŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüpheli Kadir T. ile Perizat T.'nin otele girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Ümraniye#İstanbul#Otel

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